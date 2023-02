Objetos voadores não identificados são vistos na província chinesa de Heilongjiang

Apoie o 247

ICL

PEQUIM, 14 de fevereiro (Sputnik) - Objetos voadores não identificados que produziram luzes brilhantes no céu foram vistos na cidade de Qiqihar, na província de Heilongjiang, no norte da China, na noite de segunda-feira, informou a mídia chinesa.



O Global Times informou que por volta das 17h23, horário local (09h23 GMT), os residentes de Qiqihar testemunharam um monte de objetos voadores no céu, deixando luzes brilhantes e depois desaparecendo, como visto em vídeos.



Os meteorologistas locais afirmaram que não tinham informações sobre os objetos avistados e não poderiam fornecer detalhes sobre o que eram. Os oficiais de defesa aérea de Qiqihar disseram, por sua vez, que não havia nada com que se preocupar em relação aos objetos voadores.



No domingo, outro objeto não identificado foi avistado sobrevoando as águas da província costeira de Shandong, no leste da China, de acordo com um departamento marítimo local. A agência não especificou o que era o objeto voador e se ele acabou sendo derrubado.



Nos últimos dias, os Estados Unidos e o Canadá derrubaram um total de três objetos aéreos não identificados de alta altitude, incluindo um que foi derrubado no sábado sobre o território canadense de Yukon.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.