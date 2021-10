Observadores europeus e órgão eleitoral venezuelano superam impasse

A chefe da missão europeia, Isabel Santos, declarou que a participação daquela entidade nas eleições venezuelanas será imparcial e honrará o acordo firmado com o órgão eleitoral do país sul-americano edit

247 - As relações entre a Missão de Observação da União Europeia e o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela voltaram ao normal nesta terça-feira (19), após ser superado o impasse gerado pelas declarações do alto representante do bloco, Josep Borrell, informa a Prensa Latina.

A chefe da missão europeia, Isabel Santos, declarou que a participação daquela entidade nas eleições venezuelanas será imparcial e honrará o acordo firmado com o órgão eleitoral.

Numa mensagem veiculada a partir da sua conta no Twitter, Isabel Santos afirmou “que ninguém tem dúvidas de que cumpriremos o nosso compromisso de observar o processo eleitoral com imparcialidade, objetividade, independência e não ingerência, honrando o acordo administrativo celebrado com o COnselho Nacional Eleitoral (CNE) e nosso código de conduta”.

Santos informou ainda que no dia 28 de outubro, no início da campanha eleitoral regional e local, será conduzido a partir da cidade de Caracas o destacamento de 46 observadores da União Europeia (UE) para toda a Venezuela, e que pelo menos 10 membros já chegaram ao país.

As declarações surgem depois do presidente da CNE, Pedro Calzadilla, ter mantido contato telefônico com a equipe europeia para aliviar as tensões agravadas nos últimos dias, depois das declarações do alto representante para as Relações Exteriores e Política de Segurança da UE, Josep Borrell.

Ignorando a soberania e a independência da nação sul-americana, Borrell destacou que especialistas do bloco só compareceriam se a oposição concordasse e que essa missão definiria a legitimidade da votação de 21 de novembro.

