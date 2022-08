Ocidente está se tornando coautor de crimes cometidos por Kiev, afirma diplomata russo na ONU

Apoie o 247

Agência Sputnik - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) realizou nesta quarta-feira (24) uma reunião de emergência solicitada pela Ucrânia. A reunião ocorreu no dia em que a operação especial da Rússia no país completa seis meses.

A sessão foi aberta pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que em discurso falou sobre as consequências dos seis meses de conflito. "Milhares de civis foram mortos e feridos, incluindo centenas de crianças. Muitos outros perderam a família, amigos e entes queridos. O mundo tem visto graves violações dos direitos humanos internacionais e do direito humanitário serem cometidas sem responsabilidade", disse Guterres ao abrir a reunião.

Na reunião, o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya, alertou que o Ocidente está se tornando cúmplice e coautor dos crimes cometidos pelo regime de Kiev contra civis na Ucrânia.

"Nossos ex-parceiros ocidentais, em vez de condenar seus pupilos ucranianos, estão fornecendo a eles cada vez mais novos tipos de armas que chegam onde Kiev não conseguia antes. Assim, tornam-se cúmplices de crimes contra a população civil, e dado que o uso de alguns sistemas de artilharia, como os próprios ucranianos admitem, é impossível sem o consentimento dos fornecedores, tornam-se também coautores", disse Nebenzya.

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, participou da reunião via videoconferência. Em seu discurso, ele afirmou que "o futuro do mundo está sendo decidido na Ucrânia" e que a independência de seu país representa "a segurança do mundo inteiro". Zelensky acusou a Rússia de levar o mundo às portas de uma catástrofe radioativa, fazendo provocações com bombardeios e envio de terroristas para o entorno da usina nuclear de Zaporozhie.

A reunião desta quarta-feira ocorre um dia após uma reunião de emergência convocada pela Rússia. Na reunião de terça-feira (23), Nebenzya afirmou que Moscou forneceu ao Conselho de Segurança da ONU evidências fotográficas que comprovam a autoria da Ucrânia no bombardeio à usina nuclear de Zaporozhie.

