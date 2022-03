Ocidente fecha os olhos para crimes cometidos por militares ucranianos, diz chancelaria russa

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Nesta quarta-feira (16), a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que jornalistas e políticos ocidentais se distanciam fisicamente de forma proposital de crimes cometidos por militares ucranianos, e, consequentemente, não divulgam os fatos na imprensa.

"Fisicamente eles não se dão a oportunidade de encarar a verdade nos olhos [...]", disse a porta-voz.

Como exemplo, Zakharova citou uma repórter norte-americana da CNN que, em preparação de uma entrevista coletiva em Antália, leu o texto sobre a posição russa no celular da porta-voz, mas não quis ver as fotos e vídeos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cenas de uma maternidade e hospital infantil destruídos em Mariupol foram divulgadas na Internet na semana passada com Kiev atribuindo o ataque ao Exército da Rússia, no entanto, o Ministério da Defesa russo chamou as acusações de "uma provocação totalmente orquestrada para apoiar a propaganda antirrussa".

Na última quinta-feira (10), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que a maternidade serviu por muito tempo como base para o Batalhão Azov e outros radicais, que expulsaram pacientes e funcionários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE