MOSCOU, TASS – Os países ocidentais minaram a estabilidade estratégica na Europa e no Oriente Médio e comprometeram a arquitetura de segurança na região Ásia-Pacífico, além de desestabilizar a situação mundial em geral, disse o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolay Patrushev, em mensagem de saudação aos embaixadores estrangeiros que se encontram com o pessoal do Conselho de Segurança na quarta-feira.

Patrushev enfatizou que, em meio ao surgimento de novos centros de poder, o mundo estava se tornando cada vez mais instável devido à relutância de alguns países em perder seu domínio geopolítico. Esses países, disse Patrushev, agindo em desafio aos interesses dos outros, arruinaram intencionalmente o sistema de estabilidade internacional que levou anos para construir e ignoraram as propostas de garantia de segurança da Rússia.

"Como resultado, a estabilidade estratégica foi perturbada na Europa e no Oriente Médio e a arquitetura de segurança na região Ásia-Pacífico foi colocada em risco. A guerra de sanções contra a Rússia desestabilizou drasticamente a situação econômica em todo o mundo. Muitos países estão enfrentando o risco de fome", disse Patrushev.

Ele lembrou que os países ocidentais romperam unilateralmente uma série de grandes tratados internacionais, incluindo aqueles no campo do controle de armas. Ao mesmo tempo, projetos benéficos para poucos selecionados estavam sendo promovidos para criar novos blocos político-militares fechados em várias regiões do mundo, acrescentou Patrushev.

"As mesmas forças estão desvalorizando obstinadamente o potencial do direito internacional na tentativa de substituí-lo por algum tipo de 'ordem baseada em regras', as regras daqueles que a criam, e não de toda a comunidade mundial", observou Patrushev. Além disso, ele enfatizou, as tentativas continuam a minar o papel-chave das Nações Unidas e várias outras instituições multilaterais, principalmente no campo da manutenção da segurança global e resolução de conflitos. A atividade das estruturas especiais e especializadas das Nações Unidas está sendo politizada.

"Nessas condições, os países que realmente estão se esforçando para garantir a estabilidade no interesse de todo o mundo, incluindo a Rússia, sugerem o desenvolvimento de uma agenda unificadora pacífica, segura, aberta e baseada na cooperação, visando, em última análise, o desenvolvimento socioeconômico dos Estados. , em melhorar o bem-estar de seus povos e na construção de uma arquitetura única e indivisível de segurança internacional. No entanto, isso será difícil de alcançar sem uma ação coordenada e concertada de toda a comunidade mundial", concluiu Patrushev.

