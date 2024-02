Ocidente sanciona Rússia por morte de Navalny

Apoie o 247

Sputnik - O governo do Reino Unido impôs nesta quarta-feira (21) sanções a seis altos funcionários da colônia penal do Ártico onde o político de oposição russo Alexey Navalny morreu.

Os indivíduos sancionados incluem o Coronel Vadim Kalinin, chefe da Colônia Penal Ártica "Lobo Polar" IK-3, bem como cinco outras pessoas descritas como seus vice-diretores: Tenente-Coronel Sergey Korzhov, Tenente-Coronel Vasily Vydrin, Tenente-Coronel Vladimir Pilipchik, Tenente-Coronel Aleksandr Golyakov e Coronel Aleksandr Obraztsov.

Os seis oficiais são acusados de serem responsáveis por "atividades que violam o direito de não ser submetido a tratamentos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes e o direito à vida". Eles serão proibidos de entrar no Reino Unido, e seus ativos no país serão congelados, disse o governo do Reino Unido.

Além disso, Londres convocou as autoridades russas a liberarem imediatamente o corpo de Navalny para sua família e a realizarem uma "investigação completa e transparente" sobre sua morte.

Na sexta-feira passada, o serviço penitenciário da Rússia disse que Navalny havia morrido na prisão, acrescentando que a causa da morte estava sendo investigada.

Em janeiro de 2021, Navalny foi preso em Moscou ao chegar da Alemanha, onde havia recebido tratamento médico por suposto envenenamento na Rússia. Em fevereiro daquele ano, um tribunal revogou sua sentença suspensa no caso de fraude da Yves Rocher de 2014 por múltiplas violações de liberdade condicional e o condenou a dois anos e meio de prisão.

Em agosto de 2023, Navalny foi condenado a 19 anos de prisão por acusações de extremismo. Na época, o Navalny de 47 anos já cumpria várias sentenças por fraude, desvio de fundos, desacato ao tribunal e violação de liberdade condicional. Ele se declarou inocente de todas as acusações.

EUA - Paralelamente, o assessor de comunicações de segurança nacional dos Estados Unidos, John Kirby, disse na terça-feira que Washington está pronta para lançar um novo pacote de sanções contra a Rússia na sexta-feira em resposta à morte de Alexei Navalny.

O presidente Joe Biden disse, no mesmo dia, que os Estados Unidos desconhecem como exatamente Navalny morreu, mas, mesmo assim, culpou o presidente russo Vladimir Putin. O Kremlin chamou tais declarações de políticos ocidentais de ultrajantes e inaceitáveis.

