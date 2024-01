Porta-voz russa diz que Ocidente faz chantagem com países do Sul e do Leste edit

TASS - A reunião de Davos, marcada para 14 de janeiro, será usada pelo Ocidente para enganar os países do Sul Global e do Leste Global através de engano e chantagem para ficarem do lado da Ucrânia, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, num comunicado. No dia 14 de janeiro, Davos, na Suíça, acolherá a quarta reunião sobre a Ucrânia do grupo de Copenhague. Os seus organizadores – Kiev e Berna – convidaram representantes de mais de 70 países e organizações internacionais.

"A reunião de Davos será usada por eles [países ocidentais] para mais uma vez tentar atrair os países do Sul Global e do Leste Global com engano e chantagem para ficarem do seu lado. Estamos convencidos de que os nossos parceiros na Ásia, África e América Latina compreenderão a situação real e não permitirãp ser arrastados para iniciativas explicitamente contrárias à Rússia", afirmou o comunicado publicado no site do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

De acordo com Zakharova, Moscou explicou repetidamente "a claudicação, a hipocrisia e o distanciamento" da realidade da 'fórmula' de Zelensky e das reuniões de Copenhague destinadas a promovê-la.

"Em primeiro lugar, a 'fórmula' de Zelensky é, em essência, um conjunto de ultimatos à Rússia. Eles estão tentando nos obrigar a recuar das áreas libertadas e a deixar o povo russo que votou pela reunificação com sua pátria para trás, à mercê dos nazistas ucranianos. "Eles procuram levar o nosso país a um tribunal e confiscar os seus ativos legítimos nos bancos ocidentais. Tais ultimatos não podem estabelecer as bases para o início das negociações", disse ela.

"Os restantes itens da 'fórmula' de Zelensky - relativos à segurança nuclear, alimentar, energética e ambiental - foram inventados por Kiev para enganar o público-alvo", acrescentou.

“Em segundo lugar, a proibição legal de negociações com a liderança russa está em vigor na Ucrânia. Até que seja levantada, as discussões sobre quaisquer propostas não têm sentido prático”, lembrou o diplomata. “Em abril de 2022, Kiev encerrou as negociações com a Rússia a mando do Ocidente. Por sua vez, o nosso país nunca recusou meios políticos e diplomáticos para resolver a crise da Ucrânia.”

Hipocrisia e categorias de guerra

Além disso, observou a porta-voz russa, quaisquer conversações sobre uma solução para a crise da Ucrânia sem a participação da Rússia não fazem sentido e, embora promovam a "fórmula" de ultimatos de Zelensky, apoiada pelo Ocidente, como não tendo alternativa, Kiev, juntamente com os seus manipuladores, "usurpa o próprio direito de apresentar iniciativas de paz" e bloqueia todas as ideias racionais de outros países, em primeiro lugar, do Sul Global e do Leste Global.

“As reuniões no formato de Copenhague não discutem outras iniciativas além das de Kiev”, acrescentou ela.

A diplomata enfatizou que a hipocrisia do regime de Zelensky é vividamente comprovada pelo facto de que, ao mesmo tempo que organiza uma reunião em Davos para falar sobre uma potencial solução de paz, está a usar munições cluster a sangue frio para bombardear instalações civis em Belgorod, Donetsk e outras cidades russas, deliberadamente matando civis.

"Por sua vez, o Ocidente fornece munições a Kiev, incluindo munições cluster e de urânio empobrecido, bombeia armas para Kiev e facilita a escalada e o prolongamento das hostilidades. A retórica agressiva que apela a infligir uma 'derrota estratégica' à Rússia não diminuiu." Zakharova continuou.

"Tudo isto mostra as verdadeiras cores da liderança de Kiev, Washington, Londres e Bruxelas. As suas abordagens fundamentais permanecem inalteradas. Eles ainda pensam em termos de guerra e são guiados por planos de longo prazo para aniquilar tudo o que é russo, pelo confronto civilizacional com a Rússia e minando os seus legítimos interesses no domínio da paz e segurança internacionais", disse Zakharova.

