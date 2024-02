Ofensiva israelense em Rafah seria uma catástrofe humanitária, diz Alemanha

Apoie o 247

Reuters - Uma ofensiva israelense na cidade de Rafah, em Gaza, onde 1,3 milhão de pessoas buscaram refúgio, seria uma catástrofe humanitária, disse a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, nesta quarta-feira (14).

Falando em entrevista coletiva em Jerusalém, Baerbock disse: "1,3 milhão de pessoas estão esperando lá em um espaço muito pequeno. Eles realmente não têm outro lugar para ir agora... Se o exército israelense lançasse uma ofensiva contra Rafah nestas condições, seria uma catástrofe humanitária."

Baerbock disse que a Alemanha está pressionando a União Europeia a examinar sanções contra colonos extremistas que atacam palestinos na Cisjordânia ocupada, depois que França, Washington e Reino Unido impuseram sanções a colonos violentos.

"Vamos chegar a acordo sobre sanções juntos na Europa. Para isso precisamos de todos os 27 Estados-membros. Nós, como alemães, empurramos isto para o caminho europeu", disse ela, acrescentando que na zona de livre circulação de Schengen, uma proibição de entrada nacional só poderia entrar em vigor se forem promulgadas por todo o bloco.

