OIM: mais de 70 migrantes são dados como mortos após incidente de barco na Líbia

Apoie o 247

ICL

MOSCOU, 15 de fevereiro (Sputnik) - Pelo menos 73 migrantes desapareceram e agora são dados como mortos depois que o barco que os transportava afundou na costa da Líbia, disse a Organização Internacional para as Migrações (OIM) na quarta-feira.



"Pelo menos 73 migrantes estão desaparecidos e dados como mortos após um trágico naufrágio na costa da Líbia ontem, de acordo com @UNmigration na Líbia", tuitou a organização.



No total, cerca de 80 pessoas estavam a bordo do barco, que deixou a cidade costeira de Qasr Alkayar, no oeste da Líbia, na terça-feira, com destino à Europa, informou a OIM.



Desde a derrubada do presidente Muammar Gaddafi e o início da guerra civil na Líbia em 2011, o país se transformou em um ponto de trânsito para migrantes ilegais que buscam refúgio na Europa. Suas tentativas de chegar à costa européia através do Mar Mediterrâneo geralmente falham e resultam em mortes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.