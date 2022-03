Oitavo dia de guerra começa com expectativa de segunda rodada de negociações por cessar-fogo

Rússia anunciou que segunda rodada de negociações com Ucrânia se realiza nesta quinta-feira (3) edit

247 - A segunda rodada de negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia em território de Belarus sobre um possível cessar-fogo será realizada nesta quinta-feira (3), disse o principal negociador russo, Vladimir Medinski. Emissários da Rússia e da Ucrânia se encontrarão em Belarus, pela segunda vez, em local próximo à fronteira com a Polônia.

"Estamos esperando por eles amanhã, eles já estão a caminho", disse o representante russo à rede de televisão estatal.

Medinski está em Brest, cidade bielorrussa na fronteira com a Polônia e também perto da Ucrânia, e em cujos arredores será realizado o segundo encontro entre as duas delegações. Assessor do presidente russo Vladimir Putin, ele afirmou que os lados beligerantes escolheram o local da reunião em conjunto.

O Escritório da Presidência da Ucrânia confirmou pouco depois que a delegação do país vai participar das conversas com a Rússia.

Em 28 de fevereiro, foi celebrada uma primeira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia, que terminou sem nenhum avanço real. A Rússia continua pedindo a desmilitarização total da Ucrânia, que constitui — segundo Moscou — uma ameaça. Kiev se recusa a se render.

