OMC não espera grandes resultados na reunião de Abu Dabi

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Reuters - Ministros do Comércio de quase todos os países do mundo se reúnem em Abu Dabi a partir desta segunda-feira (26), para uma reunião da OMC (Organização Mundial do Comércio) que visa estabelecer novas regras comerciais globais, mas até mesmo sua ambiciosa chefe, Ngozi Okonjo-Iweala, buscou conter as expectativas.

A organização, cujas regras sustentam 75% do comércio global, tenta fechar acordos por consenso, mas tais esforços estão a tornar-se cada vez mais difíceis à medida que crescem os sinais de que a economia global está a fragmentar-se em blocos separados.

continua após o anúncio

“Politicamente são tempos bastante difíceis”, disse Ngozi Okonjo-Iweala aos jornalistas antes da reunião, referindo-se às guerras, às tensões e às próximas eleições. (Mas) “tenho esperança de que ainda seremos capazes de obter alguns resultados."

Um acordo entre cerca de 160 ministros sobre a obtenção de importantes reformas internas é difícil.

continua após o anúncio

"Aqui não estamos na terra dos sonhos. A cooperação internacional está em más condições”, disse um delegado comercial à Reuters.

Espera-se um acordo entre cerca de 120 países para remover as barreiras ao investimento que dificultam o desenvolvimento.

continua após o anúncio

Thani Al Zeyoudi, ministro do comércio dos Emirados Árabes Unidos e presidente da conferência, disse que o comércio e a sustentabilidade estariam na agenda como parte de um esforço para garantir a relevância futura do órgão.

“A próxima geração não terá o mesmo ecossistema comercial que temos hoje e não queremos que a organização fique desatualizada quando a próxima geração estiver a gerir o dossiê comercial”, disse ele à Reuters.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: