Ômicron: 230 brasileiros estão retidos na África do Sul após restrições contra nova variante

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A embaixada do Brasil em Pretória e o consulado-geral brasileiro na Cidade do Cabo, na África do Sul, emitiram uma nota nesta segunda-feira (29) informando que 230 brasileiros estão retidos no país em razão da proibição de entrada imposta por diversos países a viajantes com origem no sul do continente africano.

A medida visa tentar barrar a disseminação da nova variante do coronavírus, a Ômicron, identificada pela primeira vez na região

Na nota, a embaixada e o consulado-geral reforçam que brasileiros e residentes no Brasil podem, sim, voltar para o país e que, portanto, não há razão para que as companhias aéreas impeçam seus embarques.

PUBLICIDADE

As restrições impostas pelo Brasil valem para estrangeiros que estiveram no país nos 14 dias anteriores à viagem.

A embaixada disse estar fazendo o possível para facilitar o embarque dos brasileiros que já estão com bilhetes comprados.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE