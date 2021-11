Ômicron: EUA também impõem restrições de viagem a oito países do sul da África

Apoie o 247

(Reuters) - Os Estados Unidos irão restringir as viagens para os Estados Unidos de oito países do sul da África a partir de segunda-feira por preocupação sobre uma nova variante da Covid-19 encontrada na África do Sul, disse um alto funcionário do governo norte-americano nesta sexta-feira.

O funcionário disse que as restrições se aplicarão a África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Suazilândia, Moçambique e Malaui, e serão "implementadas com muita cautela à luz de uma nova variante da Covid-19 que circula na África Meridional".

A medida não proíbe voos nem se aplica a cidadãos norte-americanos e residentes permanentes legais, disse a autoridade.

