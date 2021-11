Ômicron pode infectar mais e matar menos, dizem especialistas

A hipótese mais provável para o elevado número de mutações da ômicron (três vezes mais do que o verificado na variante Delta) é a de que ela tenha se desenvolvido em um paciente imunodeprimido que abrigou a variante Alpha por muito tempo na África do Sul edit

247 - Cientistas ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo dizem que a ômicron, nova variante da covid-19, pode infectar mais, porém com menos letalidade. Segundo os especialistas, a cepa que foi descoberta na África do Sul apresenta 50 mutações sendo 30 delas localizadas na chamada proteína spike, que permite a entrada do vírus nas células humanas e é um dos principais alvos das vacinas contra a Covid-19.

De acordo com os cientistas, a hipótese mais provável para o elevado número de mutações da ômicron (três vezes mais do que o verificado na variante Delta) é a de que ela tenha se desenvolvido em um paciente imunodeprimido que abrigou a variante Alpha por muito tempo na África do Sul.

Assim como as demais variantes, os especialistas acreditam que a cada mutação, a tendência é a de que fiquem mais transmissíveis e menos letais.

Ao menos 13 países já têm casos confirmados da ômicron.

