OMS faz apelo por melhores condições de trabalho a profissionais de saúde

A entidade pede que os governos garantam o acesso prioritário às vacinas para os trabalhadores na linha de frente do combate à pandemia edit

Metrópoles - A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um apelo, nesta quinta-feira (21/10), para que governos de todo o mundo ofereçam melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e cuidadores que trabalham na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19.

O diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, demonstrou preocupação com o grande número de trabalhadores de saúde que morreram pela infecção do novo coronavírus. Ele também destacou o fato de a categoria estar sofrendo de esgotamento, estresse, ansiedade e fadiga no último ano.

“A pandemia é uma amostra poderosa de como dependemos do sistema de saúde e como estamos vulneráveis quando aqueles que cuidam da nossa saúde não estão protegidos”, desabafou.

Leia a íntegra no Metrópoles .

