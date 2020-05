OMS calcula que 190 mil pessoas podem morrer pelo coronavírus na África

247 - A OMS prevê que 190 mil pessoas podem morrer na África por causa do covid-19. O estudo feito pela organização multilateral se baseia em um modelo de previsão, focado em 47 países africanos, com uma população total de um bilhão de pessoas, e revela também uma taxa de transmissão mais lenta e taxas de mortalidade inferiores às de outras partes do planeta.

"Embora seja pouco provável que a covid-19 se espalhe tão exponencialmente na África como em outras partes do mundo, é possível que exploda em pontos críticos de transmissão", declarou Matshidiso Moeti, diretora regional da OMS para a África, em entrevista coletiva virtual, informa a EFE.

Os menores países, juntamente com Argélia, África do Sul e Camarões, são os mais expostos à doença caso as medidas de confinamento não sejam priorizadas. O número de casos que exigirão hospitalização ultrapassa consideravelmente as capacidades médicas de muitos países.

O estudo calcula que cerca de 3,6 milhões e 5,5 milhões de pessoas necessitarão de hospitalização, enquanto os leitos de unidades de terapia intensiva na maioria dos países são menos de 500. A África do Sul tem mais de 3 mil leitos de UTI, mas a OMS advertiu que os países africanos têm uma média de nove.

Segundo este estudo, entre 82 mil e 167 mil pessoas precisarão de oxigênio, mas 23 países africanos têm menos de 50 respiradores, e apenas dois - Marrocos e África do Sul - têm mais de mil.

"A importância de promover medidas de contenção eficazes é cada vez mais crucial, uma vez que a transmissão sustentada e generalizada do vírus pode provocar o colapso dos nossos sistemas de saúde", afirmou Moeti, ao argumentar que um surto em grande escala seria mais custoso do que as medidas já em vigor.

