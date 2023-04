OMS: cerca de 270 mortos e mais de 2.600 feridos em confrontos no Sudão

Apoie o 247

MOSCOU, 19 de abril (Sputnik) - O Centro de Operações de Emergência do ministério da Saúde do Sudão informou à Organização Mundial da Saúde (OMS) que cerca de 270 pessoas foram mortas e mais de 2.600 ficaram feridas em confrontos no Sudão, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na terça-feira.



Anteriormente, a OMS disse que 185 pessoas foram mortas e cerca de 1.800 ficaram feridas no Sudão.



"A situação na República do Sudão é profundamente preocupante. O Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde do Sudão informa que 270 pessoas foram mortas e mais de 2.600 pessoas ficaram feridas", disse o diretor-geral em um briefing.



Ele acrescentou que houve relatos de que algumas instalações médicas no país estavam sendo saqueadas ou usadas para fins militares. Ele também disse que os hospitais no Sudão estão enfrentando escassez de pessoal e suprimentos médicos, bem como falta de energia, falta de combustível para geradores de energia, cortes de água e outros fatores que criam desafios para profissionais de saúde e ambulâncias e colocam mais vidas em risco.



"A OMS pede a todas as partes que cumpram suas obrigações sob o direito internacional. Instalações de saúde e trabalhadores nunca devem ser um alvo, especialmente em uma situação como esta, onde há milhares de civis que precisam de acesso a atendimento de emergência", disse o diretor-geral, acrescentando que "todas as partes devem garantir acesso irrestrito e seguro às instalações de saúde para os feridos e todos os que precisam de cuidados médicos".



As equipes da OMS continuarão a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades de saúde do Sudão "para tentar preencher as lacunas na prestação de cuidados de saúde, especialmente para traumas", observou ele, instando todos os lados a "atender aos apelos por um cessar-fogo humanitário, para silenciar as armas e trabalhar para uma resolução pacífica".



No sábado, confrontos entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Rapid Sudanese Forces (RSF) eclodiram na capital Cartum.



O exército sudanês acusou o RSF de motim e lançou ataques aéreos contra as bases deste último. O RSF alegou ter obtido o controle do palácio presidencial em Cartum, mas o exército negou que o palácio tivesse sido capturado.



No sábado, o comandante-em-chefe das Forças Armadas do Sudão, Abdel Fattah Al Burhan, emitiu um decreto para dissolver o RSF.

