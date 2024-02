OMS denuncia ataques israelenses contra instituições de saúde em Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Prensa Latina - A Organização Mundial da Saúde (OMS) denunciou nesta sexta-feira (9) que desde 7 de outubro passado, Israel realizou 350 ataques contra as instituições de saúde em Gaza, com graves impactos nos hospitais e no seu pessoal.

Essa guerra também não deixou ilesas milhares de pessoas abrigadas nestas instalações, desde que as hostilidades eclodiram no enclave, disse o porta-voz da OMS, Tarik Jasarevic, numa conferência de imprensa.

continua após o anúncio

A agressão israelense afetou 98 centros de saúde, 27 dos quais foram gravemente danificados, e 90 ambulâncias, 50 com danos graves.

O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários indicou na sua última atualização que na quinta-feira houve combates mais intensos em Khan Younis, no sul de Gaza, com bombardeios e fogo de artilharia pesada.

continua após o anúncio

Informou também que o Hospital Nasser e o Hospital Al Amal, sitiados há 17 dias, são particularmente afetados pela violência que está a levar milhares de pessoas do sul da cidade para Rafah.

Este escritório da ONU transmitiu relatórios da autoridade sanitária de Gaza sobre contínuos “relatos de disparos de franco-atiradores nas proximidades do Hospital Nasser” e a recusa do Exército israelense em não permitir a circulação e acesso de ambulâncias às instalações.

continua após o anúncio

Os últimos dados da OMS destacam o número crescente de ataques contra os cuidados de saúde na Cisjordânia ocupada, onde ocorreram cerca de 364 ataques contra os cuidados de saúde, com um saldo de 10 mortos e 62 feridos, segundo Jasarevic.

Observou que 44 unidades de saúde foram afetadas, incluindo 15 clínicas móveis e 24 ambulâncias.

continua após o anúncio

O balanço mais recente dos combates em Gaza é de pelo menos 27.840 mortos e mais de 67.300 feridos, segundo a autoridade de saúde local. Até 8 de fevereiro, 225 soldados israelenses foram mortos e 1.314 feridos desde o início da operação terrestre, segundo o Exército israelense.

Da mesma forma, as agências da ONU alertaram que o risco de fome está a aumentar em Gaza, especialmente no norte, onde centenas de milhares de pessoas estão isoladas da ajuda, embora seja aí que residem as maiores necessidades.

continua após o anúncio

Desde o início da crise, o Programa Alimentar Mundial forneceu a 1.940 caminhões, 19 por cento de todos os veículos, com mais de 32.413 toneladas de alimentos vitais, assistência prestada pela última vez em 23 de Janeiro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: