OMS destaca que Brasil é líder mundial absoluto em mortes pela Covid

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) o Brasil se descola do resto do mundo em número de mortes e infectados

247 - Em seu informe semanal publicado nesta terça-feira (23), a OMS (Organização Mundial de Saúde) destaca os recordes do número de mortes no país. E confirma que o Brasil é hoje o local onde a pandemia faz seu maior número de vítimas e novas contaminações no mundo.

A OMS indica que o Brasil somou 508 mil novos casos de contaminação na semana que terminou em 21 de março. O segundo lugar é dos EUA, com um número bem inferior, de 374 mil. A terceira colocação é da Índia, com metade dos números registrados no Brasil, cerca de 240 mil. Nas Américas, o país contabilizou metade dos novos casos na semana, destaca o jornalista Jamil Chade no UOL..

No total, o mundo registrou 3,2 milhões de novos casos, com vários países do mundo apontando uma nova alta. A expansão na taxa global foi de 8% e representou a quarta semana de elevação nos números.

No que se refere às mortes, o mundo somou 60 mil novos óbitos. Desses, 15,2 mil estavam no Brasil. Os números não incluem o recorde de 3 mil casos registrados nesta terça-feira. Ainda assim, com 25% dos casos globais, o Brasil é o líder absoluto.

