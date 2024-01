OMS diz não saber do paradeiro de centenas de pacientes no hospital Al-Aqsa em Gaza

Mais de 600 pacientes foram forçados a sair, de acordo com o diretor do hospital e seu paradeiro é desconhecido edit

Sputnik - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, divulgou neste domingo (7) que o hospital Al-Aqsa, em Gaza, não tem informações sobre o paradeiro de mais de 600 pacientes e a maioria dos profissionais de saúde após os recentes combates na região.

Em publicação em suas redes sociais, ele expressou sua preocupação, afirmando que a entidade está "a receber relatórios alarmantes sobre a intensificação dos combates e ordens de evacuação em curso perto do vital hospital Al-Aqsa".

"Mais de 600 pacientes e a maioria dos profissionais de saúde foram forçados a sair, de acordo com o diretor do hospital. O seu paradeiro é atualmente desconhecido."

A situação no local é crítica, com apenas cinco médicos restantes no local, conforme destacado pelo chefe da OMS. O recente aumento nos combates na região tem impactado severamente as instalações médicas e a prestação de cuidados de saúde à população.

