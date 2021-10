OMS e Rússia dizem que estão juntas pelo fortalecimento da saúde pública no mundo

Apoie o 247

247 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, publicou neste domingo (31) que conversou com o chanceler russo, Sergey Lavrov, sobre a importância de fortalecer a arquitetura global da saúde.

“Nós nos encontramos com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, na cúpula do G20 em Roma, e concordamos que devemos fortalecer a arquitetura de saúde global, incluindo o papel-chave da OMS, para prevenir ameaças à saúde humana.”

Ele também comunicou que conversaram sobre a próxima sessão extraordinária da Assembleia Mundial da Saúde, marcada para novembro, que focalizará sua análise em uma proposta de acordo internacional sobre prevenção e resposta a pandemias, informa a Prensa Latina.

Sobre esta reunião, a Chancelaria de Moscou expressou que Lavrov comunicou ao chefe da OMS a importância de incluir as vacinas russas contra o coronavírus na lista de medicamentos recomendados por aquela agência das Nações Unidas para seu uso emergencial.

Entrevistada no canal Soloviev Live no YouTube, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zajárova, afirmou que Tedros Adhanom expressou sua gratidão a Lavrov pela iniciativa do presidente russo, Vladimir Putin, de instar os países do G20 a acelerarem o reconhecimento mútuo das vacinas Covid-19.

