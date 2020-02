OMS pede ao mundo que se prepare para uma “potencial pandemia” por coronavírus

247 - O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, assumiu nesta segunda-feira (24) que muito provavelmente a a epidemia do coronavírus pode se transformar em algo maior.

“Temos que fazer todo o possível para nos prepararmos para uma potencial pandemia”, disse ele. “Não é uma questão de branco ou preto, de sim ou não. Cada país tem que elaborar seu próprio plano de contenção de riscos. As prioridades são a proteção dos profissionais de saúde, a mobilização das comunidades para ter um cuidado especial com os idosos e com as patologias [elas as quais houve mais de 80% das mortes até agora] e a proteção dos países mais vulneráveis, contendo a epidemia nos que podem fazê-lo”, acrescentou.

Diretor do Programa de Emergências do organismo internacional, Michael Ryan afirma que “não podemos paralisar o mundo, e não é realista dizer que é possível parar a transmissão entre os países”. “Provavelmente haverá epidemias em vários, mas pode ser contida”, afirmou.