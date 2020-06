OMS pede transparência e solução ao governo Bolsonaro sobre coronavírus

Governo tem divulgado boletins sem o número total de mortes e casos confirmados, além de apresentar informações contraditórias no portal sobre a doença edit

Revista Fórum - A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez seu primeiro pronunciamento nesta segunda-feira (8) sobre a recente alteração no boletim do Ministério da Saúde do Brasil sobre o coronavírus.

A organização pediu “transparência” ao governo de Jair Bolsonaro e cobrou uma rápida solução para a “confusão” no país. De acordo com a OMS, a clareza de dados durante a pandemia é “ainda mais importante” para os cidadãos.

“É muito importante que mensagens sobre transparência sejam coerentes, para que possamos confiar nos nossos parceiros. É mais importante ainda para os cidadãos, que precisam entender como lidar com o vírus”, disse Michael Ryan, diretor do programa de emergências da OMS.

