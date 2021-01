OMS recomenda anticoagulantes em baixa dosagem para pacientes com coronavírus

De acordo com a porta-voz da OMS, Margaret Harris, "as outras coisas novas nas orientações são que os pacientes com Covid-19 em casa devem ter o uso de oximetria de pulso, que é a medição dos níveis de oxigênio, para que você possa identificar se a saúde está se deteriorando e seria melhor receber cuidados hospitalares" edit

247 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou nesta terça-feira (26) que aconselha o uso de anticoagulantes em baixas doses em pacientes com coronavírus para prevenir coágulos sanguíneos. De acordo com a porta-voz da OMS, Margaret Harris, "as outras coisas novas nas orientações são que os pacientes com Covid-19 em casa devem ter o uso de oximetria de pulso, que é a medição dos níveis de oxigênio, para que você possa identificar se a saúde está se deteriorando e seria melhor receber cuidados hospitalares".

Em coletiva de imprensa na Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, na Suíça, a porta-voz disse que a OMS aconselhou os médicos a colocarem os pacientes acordados em decúbito ventral (posição de bruços) para melhorar o fluxo de oxigênio.

"Também recomendamos, sugerimos o uso de anticoagulantes em baixas doses para prevenir a formação de coágulos sanguíneos nas veias. Sugerimos o uso de doses mais baixas em vez de doses mais altas porque doses mais altas podem levar a outros problemas", afirmou.

