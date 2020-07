OMS vê reabertura como um dos momentos mais “perigosos” da pandemia no Brasil

Temor entre integrantes da cúpula da Organização Mundial de Saúde que se ocupam da pandemia no mundo é de que a nova fase leve o Brasil a registrar um novo salto no número de casos, repetindo o cenário de crise que voltou a se instalar nos EUA nos últimos dias edit

247 - Há um temor entre integrantes da cúpula da Organização Mundial de Saúde (OMS) responsáveis por cuidar da pandemia no mundo de que o momento atual no Brasil, marcado pela reabertura do comércio, é um dos mais “perigosos” da crise no País.

O temor, de acordo com relatos feitos por membros da OMS ao jornalista Jamil Chade sob condição de anonimato, é de que a nova fase leve o Brasil a registrar um novo salto no número de casos, repetindo o cenário de crise que voltou a se instalar nos EUA nos últimos dias.

Para especialistas da Organização, a experiência mostrou que países com níveis de transmissão como as do Brasil - mais de mil mortes por dia - não conseguiram fazer a reabertura com êxito.

A avaliação dos especialistas do organismo é de que a decisão das autoridades políticas brasileiras pela reabertura é, portanto, um “risco”. Eles apelam para que decisões sejam tomadas com base em cada cidade do país e levando em consideração cada uma das realidades.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.