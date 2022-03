Onda antirrussa na Europa está perto de racismo flagrante, diz MRE da Rússia

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O chefe do Primeiro Departamento Europeu do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Aleksei Paramonov, afirmou que a onda antirrussa na Europa pode ser classificada quase como um racismo flagrante.

"Esperamos que Roma e outras capitais europeias, finalmente, acordem e se lembrem dos profundos interesses de seu povo", disse Paramonov à Sputnik. "E que a onda de racismo quase flagrante contra tudo que é da Rússia seja substituída por medidas bem pensadas e destinadas a buscar maneiras de garantir a segurança e a prosperidade de todo o continente europeu, não apenas de uma de suas partes."

O diplomata ressaltou ainda que, "no contexto da histeria antirrussa, as autoridades italianas esqueceram da noite para o dia os tratados e acordos bilaterais existentes".

"É decepcionante que a natureza especial das nossas relações e a experiência de cooperação bem-sucedida entre os dois países tenham dado lugar ao violento movimento russo-fóbico", declarou.

Ataque à Embaixada de Belarus em Roma

Na noite do dia 8 de março, dois homens atacaram a embaixada de Belarus em Roma, na Itália. Um vídeo de uma câmara de segurança flagrou a ação dos criminosos e mostrou uma intensa explosão no prédio da missão diplomática belarussa no país.

Segundo a polícia local, o ataque teria ocorrido em protesto à operação militar especial da Rússia na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.

Vladimir Vasilkov, encarregado de negócios da República de Belarus na Itália, afirmou que a embaixada considera o ocorrido um atentado terrorista.

