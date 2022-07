Onda de calor mata 510 pessoas na Espanha

Apoie o 247

O Ministério da Saúde da Espanha disse na segunda-feira que 510 pessoas morreram na primeira semana de uma onda de calor, que atingiu 45 graus em algumas partes do país.

As mortes foram reportadas pelo Instituto de Saúde Carlos III (ISCIII), que integra o ministério, entre 10 e 16 de julho, sendo sábado o mais mortífero, com 150 vítimas.

De acordo com o ISCIII Sistema de Monitorização da Mortalidade Diária (MoMo), o número de mortes relacionadas ao calor aumentou acentuadamente à medida que a onda de calor aumentou.

O departamento disse que as mortes quadruplicaram de 15 para 60 nos quatro dias de 10 a 13 de julho. O número então saltou para 93 na quinta e 123 na sexta, antes de atingir 150 no sábado.

Teme-se que o número de mortos aumente ainda mais quando novos números forem publicados para domingo.

O calor atinge especialmente os idosos, com 321 das 510 vítimas com 85 anos ou mais, 121 entre 75 e 84 anos e 44 entre 65 e 74 anos.

No entanto, também foram relatadas mortes entre a população mais jovem, incluindo dois funcionários municipais de Madrid que morreram de insolação. Isso levou a prefeitura a adotar horários de trabalho mais flexíveis, para que os trabalhadores pudessem evitar trabalhar ao ar livre durante as horas mais quentes do dia.

Entre as vítimas mais jovens estavam também um bombeiro e um pastor, que morreram nos incêndios que assolam a Espanha e algumas outras áreas do sul da Europa.

Esta é a segunda onda de calor do verão na Espanha. A anterior, de 11 a 17 de junho, provocou 829 mortes, segundo o ISCIII.

