Onda de calor na Europa alimenta incêndios florestais de Portugal à Croácia

Apoie o 247

ICL

Reuters - Incêndios florestais se alastravam em Portugal, Espanha, França e Croácia nesta quinta-feira, queimando casas e ameaçando os meios de subsistência, enquanto a Europa cozinha em uma onda de calor que elevou as temperaturas a mais de 40 graus Celsius em alguns locais.

Países do sul da Europa --passando pela segunda onda de calor em dois meses-- estão sendo atingidos por uma série de incêndios florestais ao longo das últimas semanas.

No distrito de Leiria, na região central de Portugal, bombeiros exaustos lutavam para controlar as chamas atiçadas por fortes ventos. Imagens do local na quarta-feira mostravam a fumaça escurecendo o céu e ondulando em uma rodovia, enquanto as chamas lambiam os telhados das casas em uma pequena vila.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No outro lado da fronteira, no oeste da Espanha, um incêndio que começou na região de Extremadura na terça-feira avançou à província de Salamanca na região de Castela e Leão, forçando a retirada de 49 crianças de um acampamento de verão nesta quinta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades regionais dizem que mais de 4.000 hectares de terra foram queimados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Costa Adriática da Croácia, aviões dos bombeiros voaram baixo para despejar água em florestas pegando fogo e soldados foram convocados para ajudar os bombeiros a conter três grandes incêndios florestais em torno de Zadar e Sibenik.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE