ONGs pedem ao Departamento de Estado dos EUA reconhecimento do resultado das eleições do Brasil

247 - Representantes de 19 organizações não governamentais brasileiras foram recebidos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos nesta terça-feira, 26, a quem eles pediram o reconhecimento imediato do resultado das eleições de outubro após a Justiça Eleitoral contabilizar os votos.

O encontro durou uma hora e trinta minutos. Havia representantes dos quilombolas, do movimento negro, dos ambientalistas, dos defensores dos direitos humanos e dos LGBT.

As ONGS disseram aos membros do Departamento de Estado que estes grupos sofrem perseguição no Brasil e que eles sofreriam caso as eleições não ocorram de forma livre e desimpedida.

Os brasileiros também se reuniram com o deputado Mark Takano e com os senadores Bob Menéndez e Bernie Sanders.

“É muito familiar para mim, soou muito familiar para mim, por causa dos esforços de Trump e seus amigos para torpedear a democracia nos EUA. Parece que Bolsonaro tenta fazer o mesmo no Brasil. Espero muito que os resultados das eleições sejam reconhecidos e respeitados e que a democracia prevaleça”, disse Sanders.

