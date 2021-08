ONU abre debate sobre ameaças causadas por atos terroristas

Conselho de Segurança da ONU discutirá as ameaças à paz e à estabilidade internacionais causadas por atos terroristas edit

247 - O Conselho de Segurança da ONU abre nesta quinta-feira um debate em nível ministerial sobre as ameaças à paz e à estabilidade internacionais causadas por atos terroristas.

Durante a sessão, será apresentado o relatório do Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, sobre este tema e os esforços do organismo multilateral com o apoio dos Estados membros para fazer face a este flagelo, infotma a Prensa Latina.

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, presidirá a reunião, que deverá produzir um relatório do chefe do Escritório das Nações Unidas contra o Terrorismo, Vladimir Voronkov, e um representante da sociedade civil do Afeganistão, entre outros oradores.

A representação indiana, que preside o Conselho de Segurança neste mês, distribuiu um esboço de comunicado à imprensa condenando todos os casos de terrorismo e expressando preocupação com os esforços do Estado Islâmico para explorar a pandemia de Covid-19.

Em várias ocasiões, o mais alto representante da ONU advertiu como as ameaças à segurança internacional estão aumentando e o perigo de mais conflitos no meio da pandemia.

Também impacta os esforços para combater o terrorismo e o extremismo violento, de acordo com um relatório divulgado pela ONU no ano passado.

O relatório indica que grupos terroristas como o Estado Islâmico exploram a pandemia para promover sua propaganda e narrativas, e adicionar mais pessoas às suas ações violentas.

