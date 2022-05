ONU abre investigação sobre crimes de guerra na Ucrânia com voto do Brasil

Apoie o 247

247 - O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou nesta quinta-feira, 12, a abertura de investigações sobre possíveis crimes de guerra na Ucrânia. As informações são de Jamil Chade, no UOL.

A resolução contou com voto favorável do Brasil, após um esforço para não pressionar diretamente a Rússia com acusações preconcebidas. A delegação brasileira buscou retirar o termo "agressão" russa da resolução, mas não obteve sucesso. O Brasil tampouco conseguiu convencer os demais países a retirar do texto uma referência ao suposto papel da Rússia na crise alimentar atual.

A China criticou a resolução, insistindo que o documento não é "nem equilibrado nem objetivo". O texto foi aprovado com 33 votos a favor, 12 abstenções e dois votos contra.

A comissão de inquérito estabelecida pela ONU terá a missão de investigar suspeitas de crimes de guerra nas regiões de Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy. O objetivo é levar os responsáveis à Justiça.

