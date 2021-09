ONU adverte sobre principais desafios ao desenvolvimento sustentável

Apoie o 247

247 - O Secretário Geral da ONU, Antonio Guterres, disse nesta segunda-feira (20) que o mundo enfrenta desafios inéditos, o que colocaria fora de alcance a realização das Metas de Desenvolvimento Sustentável para 2030.

Desafios como a mudança climática, os conflitos e a pandemia de Covid-19 estão colocando a realização destes objetivos fora de alcance, ressaltou ele durante seu discurso na abertura do segmento de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, que está celebrando seu Momento de Desenvolvimento Sustentável.

Seria fácil perder a esperança, mas existe um caminho de recuperação e devemos nos unir para salvar o planeta, disse o diplomata português.

Somente se nos unirmos todos poderemos voltar ao caminho certo para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enfatizou.

Ele também se referiu a cinco áreas de ação urgentes destinadas a retomar o caminho para as 17 metas acordadas em 2015 pela comunidade internacional e também conhecidas como Agenda 2030.

Primeiro, disse ele, devemos pôr um fim a esta pandemia, que até agora teve uma resposta lenta e desigual: é necessário um plano global para duplicar a produção de vacinas anti-Covid-19. Em segundo lugar, Guterres apelou para a mobilização de uma recuperação sustentável e equitativa para acabar com a pobreza até 2030. Em terceiro lugar, a igualdade de direitos para mulheres e meninas deve ser assegurada, caso contrário, nenhum Objetivo de Desenvolvimento Sustentável pode ser alcançado.

Em quarto lugar, o chefe das Nações Unidas apelou para o fim da guerra travada contra o planeta e um compromisso de alcançar zero emissões líquidas de carbono até 2050. Em quinto lugar, precisamos de todos vocês para impulsionar uma recuperação global e colocar as pessoas no centro desses planos, enfatizou ele, informa a Prensa Latina.

