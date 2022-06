ONU ainda não vê acordo sobre embarques de alimentos na Ucrânia para amenizar crise

Apoie o 247

ICL

ESTOCOLMO (Reuters) - O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta quarta-feira que tem esperança em um alívio na crise alimentar provocada pela guerra na Ucrânia, mas alertou que qualquer acordo para desbloquear embarques de commodities ainda está longe.

O conflito gerou uma crise global de alimentos com o aumento dos preços de grãos, óleos de cozinha, combustível e fertilizantes. A Rússia e a Ucrânia respondem por quase um terço da oferta global de trigo, enquanto a Rússia também é um importante exportador de fertilizantes e a Ucrânia um importante fornecedor de milho e óleo de girassol.

"Acredito que há progresso, mas ainda não chegamos lá. São coisas complexas, e o fato de tudo estar interligado torna a negociação particularmente complexa", disse Guterres em entrevista coletiva com a primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, em Estocolmo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a Rússia controlando ou bloqueando efetivamente todos os portos ucranianos do Mar Negro, os embarques de grãos da Ucrânia pararam desde a invasão russa em 24 de fevereiro, enquanto Moscou culpa as sanções ocidentais por interromper as exportações de grãos e fertilizantes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guterres, que visitou Moscou e Kiev neste ano, está tentando intermediar o que ele chama de um pacote para retomar as exportações de alimentos ucranianos e as exportações russas de alimentos e fertilizantes como parte dos esforços do organismo mundial para aliviar a crise.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Como eu disse ao conselho de segurança, estou esperançoso, mas ainda há um caminho a percorrer e estamos totalmente comprometidos em fazer as coisas acontecerem", afirmou ele.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE