ONU alerta para fome de "proporções bíblicas" que pode matar 300 mil pessoas diariamente

247 - O mundo está enfrentando não apenas "uma pandemia global de saúde, mas também uma catástrofe humanitária global" que exige medidas urgentes para evitá-la, disse o chefe da agência de ajuda alimentar da ONU.

"Se não nos prepararmos e agirmos agora para garantir o acesso, evitar déficits de fundos e interrupções no comércio, poderemos enfrentar várias fomes de proporções bíblicas em poucos meses", alertou o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, David Beasley.

O alto funcionário estima que o número de pessoas que enfrentam fome hoje chegue a 135 milhões, às quais se somam 130 milhões adicionais que estão à beira da fome causada pelo coronavírus. "São 265 milhões de pessoas", afirmou Beasley em comunicado ao Conselho de Segurança, informa Russia Today.

De acordo com um novo relatório sobre crises globais de alimentos, os mais vulneráveis ​​são as pessoas em 10 países afetados por conflitos, crises econômicas e mudanças climáticas, incluindo Iêmen, República Democrática do Congo, Afeganistão, Sudão do Sul, Síria e Haiti. .

Segundo Beasley, para milhões de civis nas nações afetadas, "a fome é uma possibilidade muito real e perigosa". "Se não pudermos alcançar essas pessoas com a ajuda vital de que precisam, nossa análise mostra que 300.000 pessoas podem morrer de fome todos os dias durante um período de três meses. Isso não inclui o aumento da fome devido à covid-19", disse ele.

Ele enfatizou que o tempo joga contra, então "é preciso agir com sabedoria e rapidez". "Acredito que, com nossa experiência e nossas parcerias, possamos reunir as equipes e os programas necessários para garantir que a pandemia da covid-19 não se transforme em uma catástrofe de crise humana e alimentar", disse.

Anteriormente, Arif Husain, economista-chefe do PMA, anunciou que a agência estima que precisará de US $ 10 bilhões a US $ 12 bilhões para seus programas de assistência este ano, batendo o recorde recorde do ano passado em US $ 8,3 bilhões.

