ONU alerta que Assange pode sofrer tortura se for enviado para os EUA

Assange terá seu futuro decidido neste mês. Especialista em tortura no comissariado da ONU para Direitos Humanos afirma que ele está com estado de saúde mental fragil

Sputnik Brasil - A Organização das Nações Unidas fez um apelo ao Reino Unido, nesta quarta-feira (7), par que bloqueie a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. Segundo a especialista da entidade, Alice Jill Edwards, o prisioneiro político pode ser vítima de torturas psicológicas nas prisões norte-americanas.

Devido ao seu estado de saúde mental frágil, descrito por Edwards como "uma depressão recorrente e de longa data", Julian Assange, delator responsável pelo maior vazamento de informações confidenciais da história dos Estados Unidos, é "avaliado como em risco de cometer suicídio". >>> LEIA TAMBÉM: Reino Unido decidirá sobre último recurso contra extradição de Assange em fevereiro de 2024. WikiLeaks convoca protestos

Edwards, que é especialista em tortura no comissariado das ONU para Direitos Humanos (ACNUDH), afirmou ainda que se levado à julgamento nos EUA, o cidadão australiano corre risco de "ser colocado em confinamento solitário prolongado" e poderá receber "uma sentença potencialmente desproporcional". Ao todo, Assange pode pegar até 175 anos de prisão pelas acusações de espionagem.

Assange teve papel fundamental na exposição de crimes de guerra dos Estados Unidos durante a guerra do Iraque e do Afeganistão. Os dados, obtidos por Chelsea Manning, foram expostos na plataforma WikiLeaks, fundada por Assange.

O ciberativista tem sido saudado como um herói contra o establishment político e sua perseguição revelou um ataque por parte das nações ocidentais ao jornalismo e à liberdade de expressão.

Os juízes do Supremo Tribunal de Londres devem tomar uma decisão final da extradição de Assange nos dias 20 e 21 de fevereiro. Para Edwards, no entanto, Londres deveria garantir "pleno cumprimento da proibição absoluta e inderrogável de repulsão à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes" e recusar o pedido estadunidense.

