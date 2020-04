ONU apoia esforços para conter epidemia de coronavírus em território palestino

247 - A ONU está coordenando esforços com a Autoridade Palestina e com o governo israelense para levar adiante as ações destinadas a enfrentar a ameaça do novo coronavírus.

O coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Nickolay Mladenov, apresentou um relatório sobre essas gestões ao Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta quarta-feira (1º/4).

O diplomata alertou que medidas unilaterais são prejudiciais à paz naquela região.

Nos últimos meses, ele lembrou, as autoridades de Tel Aviv declararam repetidamente sua intenção de anexar assentamentos israelenses e outras partes da Cisjordânia ocupada.

Se implementadas, essas medidas não apenas constituiriam uma violação grave do direito internacional, mas também efetivamente fechariam a perspectiva da solução de dois Estados e as portas às negociações entre israelenses e palestinos, alertou Mladenov.

Várias pessoas que contraíram a covid-19 residem na Faixa de Gaza - bloqueada e frequentemente bombardeada por Israel.

Segundo representantes da Autoridade Palestina, suas unidades de atendimento carecem de equipamento suficiente para realizar o teste que exclui ou detecta a presença do novo coronavírus, para o que solicitou ajuda internacional.

Nos últimos dias, o presidente palestino Mahmoud Abbas disse às autoridades do setor de saúde que tomem medidas com diferentes países para obter suprimentos e equipamentos essenciais para enfrentar a atual emergência epidemiológica.

Além disso, o líder escreveu uma carta ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, sugerindo a criação de um mecanismo institucional global para examinar a situação e propor soluções, informa a Prensa Latina.



Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso