ONU aponta aumento no número de mortes de negros em confronto com a polícia; de brancos caiu

247 - Dados divulgados nesta terça-feira (7) pela Organização das Nações Unidas (ONU) por seu alto comissário para os Direitos Humanos, Volker Turk, revelam que o Brasil registrou um aumento de cerca de 6% nas mortes de pessoas negras em confrontos com a polícia em 2021.

Segundo informações publicadas pela ONU News houve uma queda de 31% na morte de brancos, mas uma subida de quase 6% no número de mortes de afrodescendentes em confrontos policiais no Brasil no ano de 2021.

O alto comissário destacou que a violência aplicada de “forma tão desproporcional a pessoas de ascendência africana por policiais é um exemplo do profundo dano estrutural enraizado na discriminação racial”.

"Meu escritório e os mecanismos de direitos humanos da ONU têm repetidamente destacado o uso excessivo da força, o perfil racial e práticas discriminatórias pela polícia, mais recentemente na Austrália, na França, na Irlanda e no Reino Unido", completou.

