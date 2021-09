ONU condena golpe na Guiné

"Condeno qualquer tomada de controle do governo pela força das armas e peço a libertação imediata do presidente Alpha Conde", disse Guterres. edit

247 - O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, rejeitou neste domingo (5) o golpe contra o presidente da Guiné, Alpha Conde e indicou estar atento à situação política no país.

"Condeno veementemente qualquer tomada de posse do Governo pela força das armas e peço a libertação imediata do Presidente Alpha Conde", declarou o Secretário-Geral do organismo multilateral.

O pronunciamento de Guterres veio depois que o Tenente Coronel e líder do Grupo de Forças Especiais (GFS) da Guiné, Mamady Doumbouya, anunciou a tomada do poder militar, bem como a prisão do chefe de Estado.

Embora Doumbouya não tenha dado detalhes da operação que ptovocou a queda do presidente, ele anunciou a suspensão da Constituição, o fechamento das fronteiras e a dissolução total das instituições do Estado, infotma a Telesul.

