ONU convida Santos Cruz para liderar missão de investigação na Ucrânia

Sputnik Brasil - Nesta quinta-feira (18), o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que pretende indicar o general brasileiro Carlos Alberto Santos Cruz para liderar uma investigação do órgão sobre ataques contra um centro de detenção em Elenovka, na República Popular de Donetsk (RPD).

Mais cedo neste mês, Guterres deu início a uma missão investigativa relacionada ao ataque realizado contra o centro de detenção, que deixou pelo menos 53 mortos e 130 feridos, em 29 de julho.

O secretário-geral disse que pretende indicar o general brasileiro Carlos Alberto Santos Cruz para liderar a missão e que os termos e nomes relacionados foram compartilhados com a Rússia e a Ucrânia, que precisam aprovar esses detalhes.

"Continuaremos trabalhando para obter as garantias necessárias para assegurar o acesso à região e quaisquer outras áreas relevantes", disse Guterres em sua declaração, conforme citado pela agência Reuters. "Para dizer de forma simples, a missão de averiguação precisa estar livre para averiguar", acrescentou.

O ataque contra Elenovka foi atribuído às forças ucranianas pelos militares russos. As vítimas do ataque eram prisioneiros de guerra detidos pelas forças aliadas da Rússia na região.

A fala de Guterres ocorreu durante uma conversa com repórteres na cidade ucraniana de Lvov, após conversa com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Santos Cruz é general da reserva do Exército brasileiro e comandou as missões de paz da ONU no Haiti (MINUSTAH) e no Congo (MONUSCO). O militar também foi ministro da Secretaria de Governo do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), entre janeiro e junho de 2019.

O general brasileiro também foi assessor especial do Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e secretário de Segurança Pública do Ministério da Justiça durante a gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB).

Zaporozhie deve ser desmilitarizada, diz Guterres

O secretário-geral da ONU também deu declarações pedindo a retirada de equipamentos militares e soldados da instalação da usina nuclear de Zaporozhie. Segundo ele, essas forças devem ser direcionadas para esforços visando garantir que a usina não seja alvo de operações militares.

"A instalação não pode ser usada como parte de nenhuma operação militar. Em vez disso, um acordo é necessário com urgência para restabelecer a infraestrutura puramente civil de Zaporozhie e garantir a segurança na área", disse Guterres.

A Rússia acusa a Ucrânia de atacar a usina nuclear e usar o complexo da usina como cenário de provocação. A usina está sob controle dos militares da Rússia desde março, em meio à operação militar especial russa na Ucrânia.

