ONU critica medida de Meta para permitir discurso de ódio contra russos

Do RT - As Nações Unidas condenaram a medida de Meta de permitir comentários de ódio e apelos à violência contra certos russos, com Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmando que o órgão internacional não tolera tais apelos vindos de qualquer lado.

“Nos posicionamos claramente contra todo discurso de ódio, todos os apelos à violência. Esse tipo de linguagem é simplesmente inaceitável de qualquer lugar de onde venha”, disse Dujarric durante uma entrevista coletiva na sexta-feira.

A Meta, por sua vez, tentou minimizar o impacto de seu movimento controverso, com o presidente da gigante de mídia social para Assuntos Globais e ex-vice-primeiro-ministro britânico Nick Clegg divulgando uma declaração para esclarecer a decisão. O principal objetivo da plataforma era permitir que os ucranianos desabafassem sua raiva pela invasão russa, afirmou ele, descrevendo a decisão como uma medida “temporária” .

“Quero ser muito claro: nossas políticas estão focadas em proteger os direitos de expressão das pessoas como uma expressão de autodefesa em reação a uma invasão militar de seu país. O fato é que, se aplicássemos nossas políticas de conteúdo padrão sem nenhum ajuste, agora estaríamos removendo conteúdo de ucranianos comuns expressando sua resistência e fúria contra as forças militares invasoras, o que seria justamente visto como inaceitável”, afirmou Clegg.

A política será aplicada apenas “na própria Ucrânia” , continuou ele. Não ficou imediatamente claro se os residentes de outros países teriam permissão para expressar sua “fúria” e pedir violência contra as tropas russas e o presidente Vladimir Putin, ou se o conteúdo odioso estaria disponível para visualização fora da Ucrânia.

Não há nenhuma mudança em nossas políticas de discurso de ódio no que diz respeito ao povo russo. Não toleraremos russofobia ou qualquer tipo de discriminação, assédio ou violência contra russos em nossa plataforma.

No mês passado, o Facebook revisou suas políticas contra indivíduos e organizações perigosas, permitindo postagens elogiando o Batalhão Azov, unidade da Guarda Nacional da Ucrânia, que incorpora nacionalistas linha-dura e combatentes abertamente neonazistas.

A última mudança na política da Meta foi relatada pela primeira vez pela Reuters na quinta-feira, citando e-mails internos da empresa controladora do Facebook e Instagram. Embora a agência tenha alegado originalmente que a plataforma permitia o discurso de ódio contra todos os russos, mais tarde amenizou seu artigo, explicando a medida relacionada apenas a “invadir russos” e Putin.

A medida provocou fúria na Rússia, onde o Facebook foi banido há alguns dias por discriminação contra meios de comunicação estatais e afiliados ao Estado. O órgão de vigilância da mídia da Rússia, Roskomnadzor, mirou o Instagram, com a plataforma programada para entrar em operação em 14 de março. O procurador-geral da Rússia foi ainda mais longe, pedindo a um tribunal que proibisse a Meta Platforms como um todo, designando-a como uma organização extremista.

O rótulo efetivamente colocaria o Facebook e o Instagram em uma linha com grupos terroristas reais, invocando as mesmas penalidades e restrições. Usar o Facebook ou outras plataformas Meta de boa fé, no entanto, não seria automaticamente considerado um ato de extremismo, explicou Ekaterina Mizulina, membro da Câmara Cívica da Federação Russa, órgão que assessora o governo da Rússia em questões da sociedade civil.