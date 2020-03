ONU denuncia governo Bolsonaro por usar religião para barrar direitos das mulheres

247 - O Brasil foi listado em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) como um dos países em que a religião é empregada para justificar que meninas e mulheres não tenham acesso à educação e saúde sexual, além de direitos reprodutivos, diz o jornalista Jamil Chade em sua coluna no UOL.

Segundo Chade, o levantamento foi feito ao longo do primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, quando se verificou um retrocesso nos programas de saúde reprodutiva e de educação sexual no Brasil. Na semana passada, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou que este “é o momento de a igreja ocupar a nação”.