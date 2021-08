ONU deve manter presença no Afeganistão, afirma Antonio Guterres

A equipe da ONU no Afeganistão trabalha para se adaptar à complexa situação criada depois da chegada do Talibã ao poder edit

247 - A equipe da ONU no Afeganistão atua no sentido de se adaptar à complexa situação de segurança criada após a tomada do poder pelo Talibã.

O secretário-geral do organismo multilateral, António Guterres, afirmou que a ONU manterá sua presença no país.

Segundo Guterres, a comunidade internacional não deve abandonar o povo dessa nação asiática neste momento de grande necessidade.

"As Nações Unidas permanecerão em território afegão e cumprirão seu compromisso de apoiar o povo", enfatizou Guterres em uma reunião de emergência do Consleho de Segurança na última segunda-feira (17).

"A comunidade internacional deve unir-se e agir a uma só voz para defender um governo inclusivo no Afeganistão e o respeito aos direitos humanos em geral, e aos direitos das mulheres em particular", disse o diplomata português à imprensa, segundo informações da Prensa Latina.

