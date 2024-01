ONU diz que a voz do Sul se torna mais necessária para enfrentar a crise sem precedentes

Apoie o 247

Prensa Latina - O presidente da Assembleia Geral da ONU, Dennis Francis, chega a Uganda com uma mensagem focada na necessidade de ouvir a voz do Sul em um momento de crise sem precedentes.

O alto representante participará da 19ª Cúpula do Movimento dos Não-Alinhados (NAM), que começou nesta quarta-feira (17) e vai até o domingo, e da Terceira Cúpula do Sul do G77 mais, também no domingo, para reconhecer a urgência de servir às nações em desenvolvimento.

Ambos os eventos representarão também uma oportunidade para abordar questões globais urgentes, como as alterações climáticas, o desenvolvimento sustentável, a paz e segurança globais e os direitos humanos, disse a porta-voz Monica Grayley.

Esta visita faz parte de um esforço mais amplo para sublinhar o compromisso da organização multilateral em promover o diálogo inclusivo entre os seus membros do Norte e do Sul para enfrentar os desafios globais, garantindo assim um mundo mais próspero e harmonioso, acrescentou a porta-voz.

Como parte do seu itinerário, Francis planeja um encontro com Yoweri Museveni, presidente e anfitrião de Uganda, e próximo presidente de ambos os grupos.

Além disso, manterá reuniões bilaterais com o ministro das Relações Exteriores, Jeje Odongo, e a equipe da ONU no país e sua coordenadora residente, Susan Namondo.

O MNA é composto por 120 países: 53 da África, 39 da Ásia, 26 da América Latina e Caribe e dois da Europa; enquanto 17 nações têm status de observador.

