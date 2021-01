ONU diz que pandemia reduziu migração mundial em 30%

247 - A Organização das Nações Unidas publicou relatório sobre a migração internacional, no qual destaca que a pandemia de covid-19 desacelerou a migração global em quase 30%, com cerca de 2 milhões de migrantes a menos entre 2019 e 2020.

O relatório revela que dois terços dos migrantes registrados vivem em apenas 20 países, com os Estados Unidos liderando a lista, somando 51 milhões de imigrantes em 2020. Em segundo lugar está a Alemanha, com 16 milhões, seguida por Arábia Saudita (13 milhões), Rússia (12 milhões) e Reino Unido (9 milhões), informa o UOL.

A Índia ficou no topo da lista de países com as maiores diásporas em 2020, com 18 milhões de indianos vivendo fora de seu país natal. Outros países com grandes comunidades no exterior são México e Rússia, cada um com 11 milhões, seguidos por China (10 milhões) e Síria (8 milhões).

O maior número de migrantes residiu na Europa no ano passado, um total de 87 milhões. A Europa registra o maior número de casos de migração intra-regional. Um total de 70% dos migrantes europeus se instalaram em outro país do mesmo continente.

