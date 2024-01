ONU diz que situação humanitária no norte de Gaza é desesperadora e pede ajuda urgente

Apoie o 247

Prensa Latina - A população civil precisa desesperadamente de assistência humanitária e, em particular, de alimentos em toda a Faixa de Gaza, especialmente nas zonas do norte, confirmou nesta terça-feira (9) o coordenador de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Sean Casey.

A situação alimentar no norte é absolutamente horrível, quase não há alimentos disponíveis, disse ele ao enviado da OMS em declarações da demarcação de Rafah.

“Todo mundo com quem conversamos pede comida e vem perguntar onde está a comida. As pessoas nos ajudam a entregar nossos suprimentos médicos. Mas somos constantemente informados de que temos que voltar com comida”, descreveu Casey.

Por sua vez, Rik Peeperkorn, representante da OMS para o território palestino ocupado, considerou urgente a eventual criação de corredores humanitários que funcionariam de forma sustentada.

A transferência segura e rápida de pessoal e suprimentos continua comprometida, devido às exigências para qualquer movimento através da Faixa, incluindo o sul, o que muitas vezes causa atrasos, lamentou.

Além da ajuda humanitária, é urgente o deslocamento de trabalhadores para chegar às pessoas onde quer que estejam, insistiu.

A ONU e os seus parceiros estão totalmente prontos para prestar assistência aos habitantes de Gaza, disse Peeperkorn, mas as hostilidades e as ordens de evacuação no centro de Gaza e mais a sul, em Khan Younis, afetaram o acesso a hospitais, pacientes e ambulâncias.

O contexto tornou-se incrivelmente complexo para chegar às instalações de saúde com suprimentos médicos e combustível, acrescentou.

“Mesmo que não haja cessar-fogo, seria de esperar que os corredores humanitários funcionassem de uma forma muito mais sustentada do que o que está a acontecer agora”, sublinhou o representante da OMS, alertando que é tarde demais, especialmente no norte.

