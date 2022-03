ONU exige investigação sobre morte de negociador ucraniano

Apoie o 247

Do RT - Uma controvérsia em torno da morte de um suposto membro da delegação ucraniana para negociações de paz com a Rússia, Denis Kireev, despertou o interesse das Nações Unidas. “Este caso deve ser investigado integralmente”, disse Stephane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, a jornalistas na segunda-feira.

A ONU não recebeu nenhuma informação sobre este caso, acrescentou Dujarric, ao responder à pergunta de um jornalista sobre se o assassinato do homem poderia afetar as negociações de paz entre os dois vizinhos.

No domingo, o Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou a morte de Kireev, fornecendo poucos detalhes e apenas dizendo que o homem estava entre três de seus agentes mortos no cumprimento do dever. A declaração causou alguma confusão desde que a própria mídia da Ucrânia chamou Kireev de “traidor” pouco antes disso, pois alegaram que ele foi morto pelo serviço de segurança doméstico ucraniano, o SBU, que supostamente tinha evidências “claras” de que o homem era um espião.

O status de Kireev como negociador nas negociações de paz também não é claro. A mídia ucraniana afirmou que ele foi filmado sentado ao lado de outros negociadores à mesa com os russos na Bielorrússia, embora seu nome não estivesse na lista oficial da delegação ucraniana. Kireev também foi descrito como um ex-financista, que anteriormente ocupava um cargo de alto nível no Banco de Poupança do Estado da Ucrânia.

Os desenvolvimentos ocorrem em meio ao contínuo conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia. Moscou lançou uma “operação” militar em 24 de fevereiro para proteger o povo das duas repúblicas do Donbass que havia recentemente reconhecido e “desmilitarizar” a Ucrânia. Kiev classificou o movimento como uma invasão “não provocada” .

Quatro dias após o início do conflito, os dois lados realizaram negociações de paz pela primeira vez na Bielorrússia. Na segunda-feira, foi realizada a terceira rodada de negociações, mas não trouxe grandes avanços.

