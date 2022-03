ONU: fome pode ter sido evitada no Afeganistão, mas crise econômica se aprofunda com sanções dos EUA

Apoie o 247

(Reuters) - As agências humanitárias podem ter distribuído ajuda suficiente no Afeganistão para evitar a desnutrição e a morte pela fome em larga escala, mas o colapso econômico do país está "se aproximando de um ponto de irreversibilidade", disse a enviada da ONU a Cabul nesta quarta-feira.

A representante especial da ONU, Deborah Lyons, disse ao Conselho de Segurança da ONU que é "mais urgente" resolver os problemas básicos da crise econômica, mas isso exigirá cooperar em todas as questões com o Talibã, que assumiu o poder em agosto.

"Não acreditamos que possamos realmente ajudar o povo afegão sem trabalhar com as autoridades de fato", disse Lyons ao pedir ao conselho que aprove um novo mandato para sua missão.

As autoridades do Talibã carecem de reconhecimento internacional seis meses depois de invadir Cabul quando as últimas tropas internacionais lideradas pelos EUA partiram, encerrando 20 anos de guerra.

Setores financeiros cortaram a ajuda financeira que representa mais de 70% dos gastos do governo e cerca de US$ 9 bilhões em ativos do banco central afegão foram congelados. Muitos líderes do Talibã permanecem sob sanções dos EUA e da ONU.

As medidas aceleraram um colapso econômico, alimentando uma escassez de dinheiro, desemprego e fome, provocando alertas da ONU de que mais da metade das 39 milhões de pessoas enfrentavam fome.

Lyons disse ao conselho que as agências da ONU e seus parceiros forneceram ajuda a quase 20 milhões de afegãos em todo o país.

"Acreditamos que, com o fim da temporada de inverno, talvez tenhamos evitado nossos piores temores de desnutrição e mortes pela fome generalizadas", disse ela.

Lyons, no entanto, disse que medidas urgentes devem ser tomadas para lidar com a crise de liquidez, restrições aos pagamentos internacionais e restrições ao banco central.

"Seis meses de indecisão, marcados por sanções contínuas, embora com algum alívio, e engajamento político desestruturado, estão corroendo os sistemas vitais de enfrentamento social e econômico e levando a população a uma maior incerteza", disse ela.

