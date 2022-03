ONU: guerra na Ucrânia já matou 364 civis e deixou 759 feridos

Dados foram divulgados por missão da ONU no país. Na Rússia, cerca de 11 mil manifestantes acabaram presos por contestar o conflito edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - No 11º dia da invasão da Ucrânia pela Rússia, uma missão de monitoramento da ONU divulgou que 364 civis morreram em meio aos confrontos e 759 pessoas ficaram feridas.

O destacamento das Nações Unidas pontua, porém, que o número real provavelmente é maior. O conflito foi conflagrado em 24 de fevereiro e, até o momento, as negociações de paz conseguiram somente um cessar-fogo parcial, que sequer é cumprido.

As vítimas foram contabilizadas até o último sábado (5/3) e já superam uma outra estimativa, desta vez do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ainda de acordo com o comissariado da ONU para migração forçada, a Acnur, o conflito deflagrado pelos russos já tem saldo de 1,5 milhão de refugiados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE