ONU mostra preocupação com escalada na fronteira Líbano-Israel

Conflito na fronteira de Israel com o Líbano pode ampliar conflitos na região, já conflagrada pelas agressões israelenses aos palestinos

247 - A Coordenadora Especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Líbano, Joanna Wronecka, expressou hoje preocupação com a perigosa escalada pela Linha Azul com Israel após a troca de tiros, informa a Prensa Latina.

Em sua conta no Twitter, a representante do organismo multilateral indicou que o lançamento de mísseis na fronteira sul entre Líbano e Israel tem alto risco de se tornar um grande conflito que põe em risco a vida de ambos os lados.

O coordenador da ONU disse que o imperativo imediato é conter a situação e apelou a todas as partes para exercerem a máxima contenção e preservarem a segurança na zona.

Wronecka instou a trabalhar com a Força Interina das Nações Unidas aqui (Unifil) para ajudar a restaurar a calma, respeitar plenamente a Resolução 1701 do Conselho de Segurança e garantir a estabilidade na região.

Ao mesmo tempo, o governante sublinhou que é muito importante tomar medidas urgentes para evitar a recorrência de ataques violentos ao longo da Linha Azul.

Neste contexto, o Chefe de Missão e Comandante da Unifil, Aroldo Lázaro, reiterou o empenho dos mecanismos de ligação e coordenação para evitar confrontos.

Por meio de nota, o comando internacional indicou que ambas as partes não demonstram interesse em uma guerra; embora tenha alertado para o risco de uma grave escalada como resultado das ações do último dia.

No próprio dia, o Ministério de Relações Exteriores e Emigração libanês instruiu a Missão Permanente do país junto à ONU em Nova York a apresentar uma denúncia oficial ao Conselho de Segurança sobre o impacto dos ataques israelenses na madrugada desta sexta-feira nas áreas do sul.

O ministério denunciou que a agressão de Tel Aviv constitui uma violação da soberania e estabilidade nacional; além de violação da Resolução 1701 do Conselho de Segurança de 11 de agosto de 2006.

