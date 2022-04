ONU: o mundo está em 'espiral de autodestruição' com pensamento otimista

Apoie o 247

247 - A Organização das Nações Unidas (ONU) apontou nessa terça-feira (26) em relatório que o mundo está numa "espiral de autodestruição" e, ao mesmo tempo, existe uma percepção errada de otimismo. De acordo com documento, entre 350 e 500 catástrofes de média e alta magnitude ocorreram a cada ano nas últimas décadas, mas o número de catástrofes, disse a ONU, pode aumentar para 560 a cada ano, ou seja, 1,5 ao dia, até 2030.

Na apresentação do relatório, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, disse que o "mundo deve fazer mais para integrar o risco de catástrofe na nossa forma de viver, construir e investir". "Devemos transformar nossa complacência coletiva em ação. Juntos, podemos reduzir o ritmo dos desastres que podem ser evitados", acrescentou. O teor do documento foi publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

O Brasil foi citado no como uma das importantes áreas de produção de alimentos no mundo e os riscos sistêmicos associados a problemas nessas regiões. "Secas, inundações e queimadas simultaneamente acontecendo em locais com importantes produções, como Argentina, Austrália, Brasil, Europa e Estados Unidos, podem levar a uma crise global de preços de alimentos e disparar outros riscos sistêmicos", diz o relatório. "Considerando as variações climáticas a nível mundial, há uma probabilidade elevada de falhas múltiplas nesses grandes produtores", acrescentou.

